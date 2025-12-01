Spectacle concert Bienvenue à Noël

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Loïc Boigeol et Virginie Schelcher de la Compagnie, Le Vent en Poupe, se feront un plaisir d’habiller l’arbre de Noël de leurs souvenirs et partageront avec le public des traditions de différents terroirs, en plein air et en déambulation ! Chansons, contes et musiques traditionnels !

Chansons, contes, musiques traditionnelles jalonnent le Concert Spectacle et donneront l’occasion aux spectateurs de chanter en choeur et d’entrer en interaction ludique avec l’équipe artistique.

Bienvenue à Noël se veut drôle, touchant et empreint des valeurs de partage, de tolérance et de fraternité.

Il enchantera petits et grands, perpétuant ainsi la magie de Noël, dans une joie communicative. .

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

English :

Loïc Boigeol and Virginie Schelcher, from the Compagnie Le Vent en Poupe, will be delighted to dress up the Christmas tree with their memories and share traditions from different regions with the public, outdoors and on the move! Traditional songs, tales and music!

L’événement Spectacle concert Bienvenue à Noël Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller