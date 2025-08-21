Spectacle-concert Big Ukulélé Syndicate Gymnase des Hautes Vallées Guillestre

Spectacle-concert Big Ukulélé Syndicate Gymnase des Hautes Vallées Guillestre jeudi 21 août 2025.

Spectacle-concert Big Ukulélé Syndicate

Gymnase des Hautes Vallées Chemin du Queyron Guillestre Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2025-08-21 20:30:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

2025-08-21

Il y a 10 ans, dans les bas-fonds industriels du bassin grenoblois, naissaient les ateliers du Big Ukulélé Syndicate, chaine de fabrication de musique déjantée autour de ce petit instrument loufoque et ludique.

Gymnase des Hautes Vallées Chemin du Queyron Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

10 years ago, in the industrial wastelands of the Grenoble basin, the Big Ukulele Syndicate was born, a chain of crazy music-making workshops based around this zany, playful little instrument.

German :

Vor zehn Jahren entstanden in den industriellen Untiefen des Grenobler Beckens die Werkstätten des Big Ukulele Syndicate, eine Kette zur Herstellung von verrückter Musik rund um dieses kleine, verrückte und verspielte Instrument.

Italiano :

10 anni fa, nelle lande industriali del bacino di Grenoble, sono nati gli atelier del Big Ukulele Syndicate, una catena di folli creazioni musicali basate su questo strumento piccolo e divertente.

Espanol :

Hace 10 años, en los páramos industriales de la cuenca de Grenoble, nacieron los talleres del Gran Sindicato del Ukelele, una cadena de locuras musicales en torno a este pequeño instrumento alocado y juguetón.

