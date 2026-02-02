Spectacle concert Concert pour jeunes et vieilles oreilles médiathèque Pomarez

Spectacle concert Concert pour jeunes et vieilles oreilles

médiathèque 24 Rue de la Halle Pomarez Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

“Concert pour jeunes et vieilles oreilles” par la cie Mômes en Zique

Une histoire comique et ludique de la musique classique !

Deux musiciennes, un pupitre, des partitions, des portraits de compositeurs, des extraits musicaux…

Pour tous, dès 12 ans

“Concert pour jeunes et vieilles oreilles” par la cie Mômes en Zique

Une histoire comique et ludique de la musique classique !

Deux musiciennes, un pupitre, des partitions, des portraits de compositeurs, des extraits musicaux…

On mélange le tout et on découvre ou redécouvre cette musique déjà entendue en la remettant dans son contexte historique et anecdotique.

Pour tous, dès 12 ans .

médiathèque 24 Rue de la Halle Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle concert Concert pour jeunes et vieilles oreilles

concert for young and old ears? by the Mômes en Zique company

A playful, comic history of classical music!

Two musicians, a music stand, scores, composer portraits, musical excerpts…

For ages 12 and up

L’événement Spectacle concert Concert pour jeunes et vieilles oreilles Pomarez a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse