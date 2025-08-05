SPECTACLE Concert des Mountain Men Route d’Héric Nort-sur-Erdre

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

2026-01-16

Concert

Après 6 ans de pause, le célèbre groupe de blues/rock est de retour dans sa formule initiale Mister Mat, chanteur à la voix puissante et envoûtante et Barefoot Iano, harmoniciste perché et virtuose, au service d’une musique universelle où se mélangent blues, rock, folk et pop. Après la folle aventure The Voice de Mister Mat (dont il finira 2e), les deux compères ont repris la route qui les avait déjà conduits à plus de 1 000 concerts aux 4 coins du monde, du festival de Memphis en passant par Jazz à Vienne. Et la magie opère toujours.

Durée 1 h 30

Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

