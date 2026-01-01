Spectacle Concert dessiné Cœur Gruyère Le Carré 9 Redon

Spectacle Concert dessiné Cœur Gruyère

L’illustrateur et vidéaste Harry Hadler et la musicienne Suzy LeVoid s’associent pour la première fois autour d’un concert dessiné inédit, mêlant dessin en direct, images projetées et musique live.

Au centre du spectacle, Gruyère, personnage hybride entre le loup et le lapin, d’une étonnante couleur jaune poussin. Un détail intrigue immédiatement à la place de son cœur, un trou.

Un récit visuel et sonore, poétique et sensible, à découvrir en famille. .

