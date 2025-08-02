Spectacle « Concert hommage à Jean-Michel Fischer » Rodez

samedi 10 janvier 2026

Spectacle « Concert hommage à Jean-Michel Fischer »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Musique spectacle « Concert hommage à Jean-Michel Fischer », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 10 janvier 2026 à 18:00.

Sur scène, quatre musiciens Jean-François Simoine, Jean-Marc Houdard, Clément Lefebvre et Frédéric Pélassy s’associent pour un double concert hommage.

Président du Juin Musical et organisateur de saisons musicales à Rodez jusqu’en 1996, Jean-Michel Fischer a invité les artistes et les ensembles les plus prestigieux à se produire dans sa programmation, notamment à la MJC de Rodez, alors même que certains d’entre eux n’étaient pas encore connus.

1ère partie les quatre musiciens nous proposent un programme éclectique de musique de chambre d’une heure Bizet, Saint-Saens, Chaminade, Doppler…

2ème partie carte blanche d’une heure permettant aux deux musiciens internationaux invités de nous dévoiler tout leur talent. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Music: « Concert hommage à Jean-Michel Fischer », at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Saturday January 10, 2026 at 6:00 pm.

German :

Musik: Aufführung « Concert hommage à Jean-Michel Fischer » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Samstag, den 10. Januar 2026 um 18:00 Uhr.

Italiano :

Musica: « Concerto omaggio a Jean-Michel Fischer », presso il MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18:00.

Espanol :

Música: « Concert hommage à Jean-Michel Fischer », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, sábado 10 de enero de 2026 a las 18:00.

