Castelnaud-la-Chapelle

Spectacle-Concert Odyssée XY

Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’Amicale Laïque accueille le groupe Individu XY dans le spectacle Odyssée XY, samedi 18 avril à 20h dans la salle de l’ancienne école sise dans le Bourg-Haut du village de Castelnaud-la-Chapelle. Tarifs: adultes: 12 €, adhérents: 10 €, moins de 16 ans gratuit. Renseignements: 06 70 49 70 44

L’Amicale Laïque accueille le groupe Individu XY dans le spectacle Odyssée XY, samedi 18 avril à 20h dans la salle de l’ancienne école sise dans le Bourg-Haut du village de Castelnaud-la-Chapelle.

Trois musiciens vous entraînent dans une cérémonie hors du commun. Avec Individu XY, le rock progressif devient un véritable rituel scénique où guitare, violoncelle, batterie et voix tissent des paysages sonores puissants et envoûtants.

Tarifs: adultes: 12 €, adhérents: 10 €, moins de 16 ans gratuit. Renseignements: 06 70 49 70 44 ou 06 30 25 04 60. .

Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 25 04 60

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English : Spectacle-Concert Odyssée XY

To round off the year, the Amicale Laïque invites you to a final evening.

La bande à Marie presents Castel’hâtre !

A convivial evening of participatory theater games and good food.

rdv Saturday December 14 from 7:00 pm at the salle de l’ancienne école in Castelnaud.

Aperitif offered.

L’événement Spectacle-Concert Odyssée XY Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne