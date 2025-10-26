Spectacle: Conciliabule Glisy

Spectacle: Conciliabule

147 Rue d’en Haut Glisy Somme

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-27 15:05:00

2025-10-26 2025-10-27

LA WAIDE CIE

Théâtre musicale et chorégraphique

DE 3 À 7 ANS

Dans une bulle d’espace et de temps, deux créatures émergent, comme suspendues au souffle de la vie. L’air et les matières rentrent en vibration, participant à l’élaboration d’un langage corporel. Couronné ou non de succès, communiquer n’est-ce pas d’abord essayer ? Conciliabule est une création visuelle et sensorielle réalisée par une danseuse et un musicien. À partir d’un langage corporel, de la voix, d’instruments et d’objets graphiques et sonores, un dialogue s’élabore. La palette artistique déployée exprime comme il est délicat et essentiel de se connecter à l’autre et met en lumière la fragilité du vivant. Révélant la subtilité de la communication entre les êtres, ce duo interroge notre relation à la nature et à l’essence de l’autre

DE ET AVEC Emma Müller et Etienne Obry | DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE Frédéric Obry | CHANSIGNE Thumette Léon SCÉNOGRAPHIE Jean-Luc Priano | LUMIÈRES Gilles Robert | PRODUCTION La Waide Cie La Maison/Nevers Scène Conventionnée d’Intérêt National Arts en Territoire | SOUTIENS Les Salins Scène Nationale de Martigues La Cie ACTA à Villiers-le-Bel L’Atalante à Mitry-Mory Le Service Spectacle Ville de Gennevilliers Le Théâtre de Châtel-Guyon CAL Clermontois CSC Roye Le Diapason Amiens Le Département de la Somme CNM Centre national de la musique | AIDE À LA CRÉATION Région Hauts-de-France DRAC Hauts-de-France

Lien vidéo https://vimeo.com/869460444 5.1 .

147 Rue d’en Haut Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

