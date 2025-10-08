Spectacle conférence Doute en ronds Soulaines-Dhuys

Spectacle conférence Doute en ronds

Centre de stockage de l'Aube Soulaines-Dhuys Aube

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-08 19:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

À l’occasion de la fête de la science, assistez à la conférence jonglée Doute en ronds de Romain Meunier.

A mi-chemin entre le spectacle et la conférence, Doute en ronds est d’un genre artistique unique, utilisant l’art du jonglage pour parler de sujets qui font souvent l’objet de préjugés et d’idées reçues.

Romain Meunier aborde ainsi la question du réchauffement climatique, de la diffusion de l’information, des compléments alimentaires ou bien encore de la radioactivité, en explorant, avec humour, l’art du doute, les pièges et les raccourcis de l’esprit.

Le jonglage devient ici outil d’illustration pour engager le public dans un échange éclairant et divertissant.

Merci de vous inscrire par téléphone ou par mail.

#fetedelascience .

Centre de stockage de l’Aube Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 33 04 comm-centresaube@andra.fr

