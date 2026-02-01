Spectacle-Conférence gesticulée Libérée, délivrée La Pandicule Retournac

Spectacle-Conférence gesticulée Libérée, délivrée

La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

La Pandicule et la Guinguette des Pimprenelles s’associent pour vous proposer une conférence gesticulée ! Un spectacle mêlant humour et émotion sur le thème du handicap , la liberté ,la vie en institution hospitalière et les médecines alternatives.

La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24 lapandicule@gmail.com

English :

La Pandicule and La Guinguette des Pimprenelles join forces to bring you a gesticulated conference! A show combining humor and emotion on the theme of disability, freedom, life in hospital and alternative medicine.

