Spectacle conférence gesticulée Bar associatif Le Sonneur Montbron

Spectacle conférence gesticulée

Bar associatif Le Sonneur 25 Rue D’angoulême Montbron Charente

Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Spectacle: Conférence gesticulée de Gilles Guérin
Bar associatif Le Sonneur 25 Rue D’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 40 93  tardoria@gmail.com

English :

Show: Gilles Guérin’s gesticulated conference

German :

Schauspiel: Gestikulierter Vortrag von Gilles Guérin

Italiano :

Mostra: La lezione gesticolata di Gilles Guérin

Espanol :

Espectáculo: Conferencia gesticulada de Gilles Guérin

