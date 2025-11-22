Spectacle conférence gesticulée Bar associatif Le Sonneur Montbron

Spectacle conférence gesticulée

Bar associatif Le Sonneur 25 Rue D’angoulême Montbron Charente

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

Spectacle: Conférence gesticulée de Gilles Guérin

Bar associatif Le Sonneur 25 Rue D’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 40 93 tardoria@gmail.com

English :

Show: Gilles Guérin’s gesticulated conference

German :

Schauspiel: Gestikulierter Vortrag von Gilles Guérin

Italiano :

Mostra: La lezione gesticolata di Gilles Guérin

Espanol :

Espectáculo: Conferencia gesticulada de Gilles Guérin

