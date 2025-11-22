Spectacle conférence gesticulée Bar associatif Le Sonneur Montbron
Spectacle conférence gesticulée Bar associatif Le Sonneur Montbron samedi 22 novembre 2025.
Spectacle conférence gesticulée
Bar associatif Le Sonneur 25 Rue D’angoulême Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Spectacle: Conférence gesticulée de Gilles Guérin
.
Bar associatif Le Sonneur 25 Rue D’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 40 93 tardoria@gmail.com
English :
Show: Gilles Guérin’s gesticulated conference
German :
Schauspiel: Gestikulierter Vortrag von Gilles Guérin
Italiano :
Mostra: La lezione gesticolata di Gilles Guérin
Espanol :
Espectáculo: Conferencia gesticulada de Gilles Guérin
L’événement Spectacle conférence gesticulée Montbron a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord