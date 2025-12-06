Spectacle/conférence Humanbeatbox, Et si on vous expliquait vraiment ? Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle/conférence Humanbeatbox, Et si on vous expliquait vraiment ?

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Humanbeatbox, Et Si On Vous Expliquait Vraiment ? un spectacle vivant/conférence

Sous la forme d’une conférence documentée, Faya Braz, vous présente les multiples facettes du Human Beatbox, archives vidéos et démonstration live à l’appui. A travers son histoire, ses techniques et sa communauté, suivez l’évolution et le développement de cette pratique issue du HIP-HOP. Suivant une chronologie précise, Faya Braz vous plonge dans son univers de prestidigitateur vocal et vous fait découvrir des secrets insoupçonnés de cet Art, unique au monde.

D’ailleurs sont-ils si vocal que ça ? Et si on vous expliquait vraiment ?

Faya Braz, est originaire de Bagnolet en Seine-Saint-Denis (Région Parisienne). Il devient professionnel du Beatbox en 2006 et il est considéré comme un pilier la communauté française.

Compétiteur, il est sacré champion du monde par équipe en 2009 avec le groupe Under Kontrol, vice-champion du monde par équipe en 2015,

champion du monde (GBB) de Loopstation 2014 et deux fois champion de France. Avec Under Kontrol, il marque également l’histoire du beatbox français en signant en 2011 le premier album LP 100 % beatbox produit en France, intitulé 1 .

Il multipliera les collaborations avec des artistes se la scène hip-hop parisienne et française. Il participe à la conception de Beatbox Maker en 2016, une application ludique pour apprendre le beatbox sur tablette et téléphone.

Il enseigne à travers des masterclass adressées à des beatboxeurs confirmé mais aussi dans des écoles de musique comme l’ATLA à Paris, l’école de

musique de Saint-Brieuc ou le conservatoire de Rennes.

En 2021 il est sollicité par la Philharmonie de Paris en tant que directeur musical du volet beatbox de l’exposition HIP HOP 360.

Il décide de partager aujourd’hui ses connaissances sur cette pratique foisonnante, associant performance vocale et humour dans ses shows, le

public est transporté dans son imaginaire débordant.

Cette conférence/spectacle exceptionnelle vous est proposé dans le cadre du lancement de la nouvelle offre de la médiathèque de Vernon la M.A.O .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

