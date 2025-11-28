Spectacle-conférence Saint-Just-Malmont
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-11-28
Spectacle-conférence proposé par la Communauté de Communes Loire Semène.
Plus d’informations à venir.
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11
English :
Lecture-show presented by the Communauté de Communes Loire Semène.
More information to come.
German :
Vortragsspektakel, das von der Communauté de Communes Loire Semène angeboten wird.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Talk-show organizzato dalla Comunità dei Comuni della Loira Semène.
Ulteriori informazioni in arrivo.
Espanol :
Charla-coloquio organizada por la Mancomunidad de Municipios Loire Semène.
Más información próximamente.
L’événement Spectacle-conférence Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène