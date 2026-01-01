Spectacle-Conférence Tout un monde de guitares Tremargad’Kafe Trémargat
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-18 16:00:00
2026-01-18
Yann-Gireg Le Bars vous invite à découvrir quatre instruments de la famille des guitares Guitare acoustique et électrique, banjo, mandoline, ukulélé.
Origines, parcours à travers le monde, évolution des techniques de construction et de jeu, tout cela sera présenté en musique et en chansons.
Tous publics, enfants et adultes.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
