Spectacle-conférence Une fille comme les autres Saint-Just-Malmont
Spectacle-conférence Une fille comme les autres Saint-Just-Malmont vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle-conférence Une fille comme les autres
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Les OFF 2025 de la saison culturelle Loire Semène spectacle-conférence Une fille comme les autres par la Cie Wakibus.
Tout public à partir de 13 ans et parents.
.
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50
English :
The OFF 2025 of the Loire Semène cultural season: lecture-show Une fille comme les autres by Cie Wakibus.
For all ages 13 and up and parents.
German :
Die OFF 2025 der Kultursaison Loire Semène: Vortragsaufführung Une fille comme les autres (Ein Mädchen wie die anderen) von der Cie Wakibus.
Für alle Zuschauer ab 13 Jahren und Eltern.
Italiano :
L’OFF 2025 della stagione culturale della Loira Semène: conferenza-spettacolo Une fille comme les autres di Cie Wakibus.
Per tutti i ragazzi dai 13 anni in su e i genitori.
Espanol :
El OFF 2025 de la temporada cultural Loire Semène: conferencia-espectáculo Une fille comme les autres de la Cie Wakibus.
Para mayores de 13 años y sus padres.
L’événement Spectacle-conférence Une fille comme les autres Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Loire Semène