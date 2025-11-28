Spectacle-conférence Une fille comme les autres Saint-Just-Malmont

Spectacle-conférence Une fille comme les autres

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Les OFF 2025 de la saison culturelle Loire Semène spectacle-conférence Une fille comme les autres par la Cie Wakibus.

Tout public à partir de 13 ans et parents.

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50

English :

The OFF 2025 of the Loire Semène cultural season: lecture-show Une fille comme les autres by Cie Wakibus.

For all ages 13 and up and parents.

German :

Die OFF 2025 der Kultursaison Loire Semène: Vortragsaufführung Une fille comme les autres (Ein Mädchen wie die anderen) von der Cie Wakibus.

Für alle Zuschauer ab 13 Jahren und Eltern.

Italiano :

L’OFF 2025 della stagione culturale della Loira Semène: conferenza-spettacolo Une fille comme les autres di Cie Wakibus.

Per tutti i ragazzi dai 13 anni in su e i genitori.

Espanol :

El OFF 2025 de la temporada cultural Loire Semène: conferencia-espectáculo Une fille comme les autres de la Cie Wakibus.

Para mayores de 13 años y sus padres.

