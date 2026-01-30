Spectacle Confessions d’un médecin de campagne

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association culturelle de l’Autize à Ardin et Vivre la Vie 85, organisent chaque année un spectacle dont les bénéfices sont intégralement reversés aux malades du cancer, ou aux services qui les soignent. À travers cette opération menée depuis 2013. En 2026, l’ancien médecin généraliste Philippe Fabri, jouera son spectacle. Vivre la Vie 85 œuvre depuis 2009 pour apporter de l’aide aux malades du cancer, dans les hôpitaux de Niort, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, ou Poitiers.

Confessions d’un médecin de campagne par Philippe Fabri (mise en scène Agnès Brion), samedi 28 février à 20 h 30, à l’Espace Colonica de Coulonges-sur-l’Autize, tarif 14 €, réservations 06 04 40 11 40, ou

galipotes.solidaritecancer@gmail.com. .

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine galipotes.solidaritecancer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Confessions d’un médecin de campagne

L’événement Spectacle Confessions d’un médecin de campagne Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-01-28 par CC Val de Gâtine