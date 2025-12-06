Spectacle Confessions Seuilly

Spectacle Confessions

Martha, domestique dans un presbytère, parle. Beaucoup. D’elle, un peu mais surtout des autres. Drôle malgré elle et quelque peu maladroite, elle fait la connaissance de Claudine qui rompt sa solitude et la comprend.

English :

Martha, a maid in a rectory, talks. A lot. About herself, a little, but mostly about other people. Funny in spite of herself and somewhat awkward, she meets Claudine, who breaks her solitude and understands her.

German :

Martha, Hausangestellte in einem Pfarrhaus, redet. Sehr viel. Über sich selbst, ein bisschen, aber vor allem über andere. Sie lernt Claudine kennen, die ihre Einsamkeit durchbricht und sie versteht.

Italiano :

Martha, cameriera in una canonica, parla. Molto. Un po’ di sé, ma soprattutto degli altri. Divertita suo malgrado e un po’ impacciata, incontra Claudine, che rompe la sua solitudine e la capisce.

Espanol :

Martha, criada en una vicaría, habla. Habla mucho. De sí misma, un poco, pero sobre todo de los demás. Divertida a su pesar y algo torpe, conoce a Claudine, que rompe su soledad y la comprende.

