Spectacle Confiserie Les 2 Grenouilles à grande bouche Espace Bayles Isle

Spectacle Confiserie Les 2 Grenouilles à grande bouche

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 11:10:00

Date(s) :

2026-02-28

La Compagnie des Ailes de Mademoiselle propose un spectacle à destination des jeunes publics lors du 37ème Salon du Livre Jeunesse.

Tirée du livre jeunesse des 2 Grenouilles à grande bouche et présentée par un binôme

détonnant qui offre au public un moment déjanté, joyeux et rythmé. Ce conte détourné se

raconte et se chante, comme les deux grenouilles le font tout au long de leur aventure. Un

beau spectacle mêlant l’humour au poétique.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Confiserie Les 2 Grenouilles à grande bouche

L’événement Spectacle Confiserie Les 2 Grenouilles à grande bouche Isle a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Limoges Métropole