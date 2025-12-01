Spectacle « Connexe » Rodez

Spectacle « Connexe » Rodez mardi 16 décembre 2025.

Spectacle « Connexe »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Danse spectacle « Connexe », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 16 décembre 2025 à 20:30.

CONNEXE adj. qui est lié à quelque chose d’autre par des rapports étroits, par la similitude ou la dépendance , une pièce hypnotique et lumineuse sur nos interdépendances.

Connexe est une plongée empathique, une grande contagion, un élan vital à être ensemble. Ici, la grande protagoniste c’est la connexion. Amplifiée par l’engagement physique intense de ces trois corps aveugles et désirants, cette connexion est comme une urgence, un courant électrique, une instinctivité presque magique entre ces femmes à qui il ne reste que le toucher et l’intuition pour sentir et comprendre l’autre. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Dance: « Connexe » show, at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday December 16, 2025 at 8:30pm.

German :

Tanz: Aufführung « Connexe » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Dienstag, den 16. Dezember 2025 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Danza: spettacolo « Connexe », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 16 dicembre 2025 alle 20:30.

Espanol :

Danza: espectáculo « Connexe », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 16 de diciembre de 2025 a las 20:30.

L’événement Spectacle « Connexe » Rodez a été mis à jour le 2025-08-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)