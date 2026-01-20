Spectacle Conte autour du Monde place du Marché La Turballe
place du Marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-02-20 10:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Et si vous partiez en voyage, en bateau à vélo, ou par tout autre moyen de transport, simplement en ouvrant vos oreilles ? C’est ce que vous propose la conteuse Françoise Damour à travers des contes d’ici et d’ailleurs. .
place du Marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28
