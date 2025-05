Spectacle conte, chant et poésie Veici Ven ! – Rodelle, 12 juin 2025 07:00, Rodelle.

Aveyron

Spectacle conte, chant et poésie Veici Ven ! Lieu-dit Mayrinhac Rodelle Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, un spectacle à la ferme par Céline Mistral et Malika Verlaguet

.

Lieu-dit Mayrinhac

Rodelle 12340 Aveyron Occitanie +33 6 71 16 74 82

English :

As part of the Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère cultural season, a show on the farm by Céline Mistral and Malika Verlaguet

German :

Im Rahmen der Kultursaison der Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, ein Schauspiel auf dem Bauernhof von Céline Mistral und Malika Verlaguet

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale della Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, spettacolo in fattoria di Céline Mistral e Malika Verlaguet

Espanol :

En el marco de la temporada cultural de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, espectáculo en la granja de Céline Mistral y Malika Verlaguet

