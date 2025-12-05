Spectacle Conte de Noël Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Conte de Noël

A l’occasion des vacances de Noël, la Médiathèque des Gaves vous invite à assister et découvrir un conte de Noël.

Spectacle de marionnettes pour les enfants de 6 mois à 5 ans… Et plus ! Une épopée renversante et peu ordinaire pour les tout-petits A la veille de Noël, le traineau de cadeaux des lutins a disparu ! Albert et son fidèle compagnon mènent l’enquête et poursuivent Bleu, l’étrange créature des neiges ! Conte de Noël est une invitation à parler de la rencontre avec les autres. Ce spectacle, tout en décor tournant, accompagné de musiques classiques, offre des tableaux d’émoi, de rencontres vers les différences et de communications multiples. Après la représentation, possibilité de rencontre entre les marionnettes et le public. .

