Spectacle Conte dessiné Auditorium du lycée l’Oisellerie La Couronne

Spectacle Conte dessiné

Auditorium du lycée l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 10:45:00

Date(s) :

2025-12-14

Trois histoires de loup racontées par Violette Sicre et dessinées en direct par Nolwen Laco.

.

Auditorium du lycée l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 53 21 66

English :

Three wolf stories told by Violette Sicre and drawn live by Nolwen Laco.

German :

Drei Wolfsgeschichten, erzählt von Violette Sicre und live gezeichnet von Nolwen Laco.

Italiano :

Tre storie di lupi raccontate da Violette Sicre e disegnate dal vivo da Nolwen Laco.

Espanol :

Tres historias de lobos contadas por Violette Sicre y dibujadas en directo por Nolwen Laco.

L’événement Spectacle Conte dessiné La Couronne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême