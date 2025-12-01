Spectacle Conte dessiné Auditorium du lycée l’Oisellerie La Couronne
Spectacle Conte dessiné Auditorium du lycée l’Oisellerie La Couronne dimanche 14 décembre 2025.
Spectacle Conte dessiné
Auditorium du lycée l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 10:45:00
Date(s) :
2025-12-14
Trois histoires de loup racontées par Violette Sicre et dessinées en direct par Nolwen Laco.
.
Auditorium du lycée l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 53 21 66
English :
Three wolf stories told by Violette Sicre and drawn live by Nolwen Laco.
German :
Drei Wolfsgeschichten, erzählt von Violette Sicre und live gezeichnet von Nolwen Laco.
Italiano :
Tre storie di lupi raccontate da Violette Sicre e disegnate dal vivo da Nolwen Laco.
Espanol :
Tres historias de lobos contadas por Violette Sicre y dibujadas en directo por Nolwen Laco.
L’événement Spectacle Conte dessiné La Couronne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême