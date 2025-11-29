SPECTACLE CONTE D’HIVER Lodève

SPECTACLE CONTE D’HIVER

SPECTACLE CONTE D’HIVER

Une expérience immersive pour célébrer Noël en famille. Un spectacle participatif imaginé et animé par la conteuse Julie Befort et l’artiste Sophia Burns en collaboration avec les associations JustaHub et Potentiels Jeunes.

Retrouvez le programme complet sur https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

Place de la Halle Dardé Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00

English :

WINTER TALE SHOW

An immersive experience to celebrate Christmas with the whole family. A participatory show imagined and hosted by storyteller Julie Befort and artist Sophia Burns in collaboration with the associations JustaHub and Potentiels Jeunes.

For the full program, visit https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

