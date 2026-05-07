Spectacle conté : Enfantines – Festival La cour des contes Médiathèque Fontbarlettes Valence
mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Fontbarlettes · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle conté : Enfantines – Festival La cour des contes
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:30:00
fin : 2026-11-04 10:30:00
Date(s) :
2026-11-04
Des contes, des comptines, des objets, un peu de poésie, de la douceur, des surprises, beaucoup d’humour mais surtout des histoires !
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Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr
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English :
Stories, nursery rhymes, objects, a touch of poetry, tenderness, surprises, plenty of humor—but above all, stories!
L’événement Spectacle conté : Enfantines – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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