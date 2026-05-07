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Spectacle conté : Enfantines – Festival La cour des contes Médiathèque Fontbarlettes Valence

mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Fontbarlettes · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Fontbarlettes
Adresse
1 Place Saint-Saëns
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Spectacle conté : Enfantines – Festival La cour des contes

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:30:00
fin : 2026-11-04 10:30:00

Date(s) :
2026-11-04

Des contes, des comptines, des objets, un peu de poésie, de la douceur, des surprises, beaucoup d’humour mais surtout des histoires !
  .

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86  mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr

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English :

Stories, nursery rhymes, objects, a touch of poetry, tenderness, surprises, plenty of humor—but above all, stories!

L’événement Spectacle conté : Enfantines – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme

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