Spectacle conté et dansé La Demeure de la Terre qui tourne Mussidan

Spectacle tout public “La demeure de la Terre qui tourne”

un conte chorégraphique et musical

Synopsis: La poule rousse est morte mais où est-elle?: évoquer le mystère de la mort par métaphore. Entrer dans ce mystère sans trahir, ni heurter l’innocence par la danse, le corps et la musique

20h30, espace Aliénor d’Aquitaine

Tarifs Soutien 15 € Normal 10 € réduit 8 €

AUTRE REPRESENTATION: Dimanche 25/01 à 15h

Rés par SMS: 06 87 81 27 61. ETSEM/Kraken Mécanique/Cie Comme devant .

Espace Aliénor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 81 27 61 contact@etsemdanse.fr

