Informations pratiques

Saint-Point

Spectacle conte et musique , » De bois de fer » par la compagnie Le Caillou

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Spectacle conte et musique :Cette création propose une série de récits fantastiques, musicaux, qui interrogent la notion de fidélité, de serment.

Conception, écriture et interprétation : Pierre Desvigne. Tout public à partir de 11 ans. .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40

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English : Spectacle conte et musique , » De bois de fer » par la compagnie Le Caillou

L’événement Spectacle conte et musique , » De bois de fer » par la compagnie Le Caillou Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)