Spectacle Conte et musiques « L’enfant du radis »

Médiathèque 2 rue du Présbytère Carentoir Morbihan

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Aux inspirations traditionnelles présenté par Valentin Lacomba et Eva Cloteau.

« Dans leur potager quelque part en Bretagne, un couple de vieux paysans découvre un énorme radis, qui donne naissance à une toute petite fille. Peuçotte est haute comme trois pomme, elle a des couleurs et des paysages plein la tête et partout on l’entend chanter.

Un jour, elle se retrouve confrontée à la bêtise un peu têtue des plus grands qu’elle. Heureusement, elle aussi elle a le caractère bien trempé et surtout elle sait chanter une musique très particulière. Quand on l’entend, on ne peut plus s’arrêter de danser… »

Public à partir de 3 ans (enfant accompagné)

15H-Gratuit sur inscription .

Médiathèque 2 rue du Présbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74

