Spectacle Conte et musiques « L’enfant du radis » Médiathèque Carentoir
Médiathèque 2 rue du Présbytère Carentoir Morbihan
Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Aux inspirations traditionnelles présenté par Valentin Lacomba et Eva Cloteau.
« Dans leur potager quelque part en Bretagne, un couple de vieux paysans découvre un énorme radis, qui donne naissance à une toute petite fille. Peuçotte est haute comme trois pomme, elle a des couleurs et des paysages plein la tête et partout on l’entend chanter.
Un jour, elle se retrouve confrontée à la bêtise un peu têtue des plus grands qu’elle. Heureusement, elle aussi elle a le caractère bien trempé et surtout elle sait chanter une musique très particulière. Quand on l’entend, on ne peut plus s’arrêter de danser… »
Public à partir de 3 ans (enfant accompagné)
15H-Gratuit sur inscription .
Médiathèque 2 rue du Présbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74
