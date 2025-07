SPECTACLE CONTE Ganges

« Le petit peuple de la forêt », par Hélène Guers, Fileuse de conte.

Public famille dès 3/6 ans — Durée 40 mn. Sur réservation.

Un soir, dans la grande forêt, un bébé vient de naître, couché sur un tapis de feuilles dorées, il ouvre doucement ses yeux. Mais le petit peuple des bois le trouve si mignon, qu’il va

le dérober en bande de lutins organisée.

Sa maman devra affronter des obstacles et surtout la terrible sorcière pour le retrouver…Des histoires qui font un peu peur mais qui finissent toujours bien, ouf ! .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr

English :

« Le petit peuple de la forêt », by Hélène Guers, story spinner.

Family audience from 3/6 years ? Duration: 40 min. By reservation only.

German :

« Das kleine Volk des Waldes », von Hélène Guers, Märchenspinnerin.

Publikum Familie ab 3/6 Jahren ? Dauer 40 min. Auf Reservierung.

Italiano :

« Le petit peuple de la forêt », di Hélène Guers, narratrice.

Pubblico familiare da 3/6 anni? Durata 40 minuti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

« Le petit peuple de la forêt », de Hélène Guers, hilandera de cuentos.

Público familiar a partir de 3/6 años ? Duración 40 min. Reserva obligatoria.

