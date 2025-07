SPECTACLE CONTE Ganges

SPECTACLE CONTE Ganges mercredi 17 décembre 2025.

SPECTACLE CONTE

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

« Noël à Kilukru », par Hélène Guers, fileuse de conte..

À 16H30 GÔUTER DE NOËL Chocolat chaud, gourmandises et brioches de l’artisan boulanger

Public famille dès 5 ans — Durée 40 mn. Sur réservation.

Une nuit, dans un village des Cévennes à l’approche de Noël, les villageois dorment paisiblement une étoile qui tombe du ciel et rencontre petit sapin, des fées de la forêt qui

cherchent le pays du Père Noël…

Mettez vos moufles, ouvrez vos oreilles et laissez-vous conter. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr

English :

« Christmas in Kilukru », by story spinner Hélène Guers.

AT 4:30 pm CHRISTMAS TASTE: Hot chocolate, delicacies and brioches from the artisan baker

Family audience from 5 years ? Duration: 40 min. Reservations required.

German :

« Weihnachten in Kilukru », von Hélène Guers, Märchenspinnerin.

UM 16H30 WEIHNACHTSKOSTEN: Heiße Schokolade, Leckereien und Brioches vom Bäckerhandwerker

Publikum Familie ab 5 Jahren ? Dauer 40 min. Mit Reservierung.

Italiano :

« Natale a Kilukru », a cura della narratrice Hélène Guers.

ALLE 16.30 GUSTO DI NATALE: cioccolata calda, dolcetti e brioches del fornaio artigianale

Per le famiglie dai 5 anni in su? Durata 40 minuti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

« Navidad en Kilukru », por la hilandera de cuentos Hélène Guers.

A LAS 16:30 GUSTO NAVIDEÑO: Chocolate caliente, dulces y brioches del panadero artesano

Para familias a partir de 5 años ? Duración: 40 minutos. Reserva obligatoria.

L’événement SPECTACLE CONTE Ganges a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34