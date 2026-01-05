Spectacle conte interactif Sorcellerie (épisode 2) BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

Spectacle conte interactif Sorcellerie (épisode 2)

BEAUPRÉAU 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

2026-04-07 19:00:00

2026-04-07

Spectacle conte interactif Sorcellerie épisode 2

Il n’est pas obligatoire d’avoir participé à l’épisode 1

Dans un univers entre Harry Potter et le seigneur des Anneaux, les spectateurs, munis d’une télécommande, votent, contrôlent un inventaire projeté sur scène et font évoluer l’histoire au gré de leurs décisions.

Vous êtes un sorcier et vous partez à la recherche de la couronne des cinq royaumes, volée et emportée par les hommes-oiseaux dans la forteresse de Mampang au fin fond du Kalkabad, un territoire où cohabitent voleurs, truands et créatures en tout genre .

A vous de jouer

Animé par Guillaume Alix

Tout public Sur réservation Centre culturel de La Loge .

English:

Witchcraft Episode 2 interactive storytelling show

