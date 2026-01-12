Spectacle Conte La Fille du Diable Hors-Loge Najac
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-01-16
La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et les illusions qui la fondent.
Tout public à partir de 8 ans.
Durée 1h. .
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
English :
La Fille du Diable questions our view of reality and the illusions that underpin it.
L’événement Spectacle Conte La Fille du Diable Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)