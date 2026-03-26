Spectacle conté La peau du loup Le Rouge Gorge Parthenay
Spectacle conté La peau du loup Le Rouge Gorge Parthenay vendredi 27 mars 2026.
Spectacle conté La peau du loup
Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Tribunal populaire sur la place du village, le peuple crie À mort le loup ! . Il a tué mère-grand et sa petite fille, dévorées, massacrées !
Le procès commence, et condamnera implacablement le monstre… quel qu’il soit.
Dans ce thriller poétique entre rire et frissons, ombre et lumière, Cédric Noël et Benoît Vergnaud venus de Vienne explorent les crimes du loup, à la croisée du petit chaperon rouge et de la bête du Gévaudan…
Informations pratiques
prix libre,
bar ouvert aux adhérents,
grignotage sucré ou salé,
pensez au covoiturage .
Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle conté La peau du loup
L’événement Spectacle conté La peau du loup Parthenay a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine
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