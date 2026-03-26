Spectacle conté La peau du loup Le Rouge Gorge Parthenay

Spectacle conté La peau du loup

Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Tribunal populaire sur la place du village, le peuple crie À mort le loup ! . Il a tué mère-grand et sa petite fille, dévorées, massacrées !

Le procès commence, et condamnera implacablement le monstre… quel qu’il soit.

Dans ce thriller poétique entre rire et frissons, ombre et lumière, Cédric Noël et Benoît Vergnaud venus de Vienne explorent les crimes du loup, à la croisée du petit chaperon rouge et de la bête du Gévaudan…

Informations pratiques

prix libre,

bar ouvert aux adhérents,

grignotage sucré ou salé,

pensez au covoiturage .

Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle conté La peau du loup

L’événement Spectacle conté La peau du loup Parthenay a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine