Spectacle conté La rue de mon village Pluneret

Spectacle conté La rue de mon village

Salle des fêtes Pluneret Morbihan

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

2026-01-23

Dans le cadre des nuits de la lecture, retrouvez le spectacle conté à trois voix La rue de mon village proposé par l’association des conteurs amateurs du Golfe.

Spectacle organisé par la bibliothèque de Pluneret .

Salle des fêtes Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 83 52

