Spectacle conté La rue de mon village Pluneret

Salle des fêtes Pluneret Morbihan
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23 19:30:00
Date(s) :
2026-01-23
Dans le cadre des nuits de la lecture, retrouvez le spectacle conté à trois voix La rue de mon village proposé par l’association des conteurs amateurs du Golfe.
Spectacle organisé par la bibliothèque de Pluneret .
Salle des fêtes Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 83 52
