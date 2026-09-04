Spectacle conté : La sieste au bois dormant – Festival La cour des contes Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

Spectacle conté : La sieste au bois dormant – Festival La cour des contes

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 15:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Dans ce seul en scène poétique et « feel-good », le conteur Rémi Ansel Salas revisite son enfance en chansons, accompagné d’un dispositif de platines vinyles et de sa collection de disques de contes.

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Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

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English :

In this poetic, “feel-good” one-man show, storyteller Rémy Ansel Salas revisits his childhood through song, accompanied by a turntable setup and his collection of story records.

L’événement Spectacle conté : La sieste au bois dormant – Festival La cour des contes Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme