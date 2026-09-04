Spectacle conté : La sieste au bois dormant – Festival La cour des contes Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque La Passerelle · Bourg-lès-Valence
Informations pratiques
Bourg-lès-Valence
Spectacle conté : La sieste au bois dormant – Festival La cour des contes
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 15:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Dans ce seul en scène poétique et « feel-good », le conteur Rémi Ansel Salas revisite son enfance en chansons, accompagné d’un dispositif de platines vinyles et de sa collection de disques de contes.
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Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
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English :
In this poetic, “feel-good” one-man show, storyteller Rémy Ansel Salas revisits his childhood through song, accompanied by a turntable setup and his collection of story records.
L’événement Spectacle conté : La sieste au bois dormant – Festival La cour des contes Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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