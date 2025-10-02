Spectacle conté « Les ardents » Passage Georges Brassens Montbard

Spectacle conté « Les ardents » Passage Georges Brassens Montbard jeudi 2 octobre 2025.

Spectacle conté « Les ardents »

Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 21:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Une silhouette, un parfum…pour un rien, les amoureux divaguent. Mais qu’est-il arrivé ? Si la rencontre a lieu elle sera cruelle, grotesque, sublime, improbable. De péripéties absurdes en émotions poignantes, de contes en nouvelles, avec finesse et subtilité, un spectacle sur le bout des lèvres et des cordes du violon, de et par la conteuse Anne Grigis. À partir de 12 ans Sur inscription. .

Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr

English : Spectacle conté « Les ardents »

German : Spectacle conté « Les ardents »

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle conté « Les ardents » Montbard a été mis à jour le 2025-09-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)