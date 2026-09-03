Spectacle conté: Les premières larmes du monde – Festival La cour des contes Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Spectacle conté: Les premières larmes du monde – Festival La cour des contes
Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20 19:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Une famille algérienne arrive en France à la fin des années 1950 pour travailler. Le père, ouvrier chez Renault, subit des conditions difficiles. Après un accident, la famille obtient ironiquement un appartement HLM.
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Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
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English :
An Algerian family arrived in France in the late 1950s to work. The father, a factory worker at Renault, faced difficult conditions. Ironically, after an accident, the family was assigned a public housing apartment.
L’événement Spectacle conté: Les premières larmes du monde – Festival La cour des contes Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
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