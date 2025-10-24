Spectacle conte Métamorphose à Cajarc Leyme

Participation libre

Début : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait où! Il grandit entouré d’amour et d’affection chez un couple de vieux paysans sans enfant. Dans ce monde rural profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout semble appartenir au domaine du rationnel; pourtant…Les évènements qui vont jalonner la vie de Camille appartiennent à un autre monde…

Camille a flirté très tôt avec le frisson du garou. Goupil va l’ensorceler. C’est peut-être pour cela qu’il deviendra un homme des terres et des bois, un peintre de la quintessence, un oiseau rare et peut-être immortel…

Un récit intimiste , fort en émotions. .

pôle multiculturel Leyme 46120 Lot Occitanie +33 6 17 83 18 18

English :

Camille is a child of the snow, from who knows where! He grows up surrounded by love and affection in the home of an old, childless peasant couple

German :

Camille ist ein Kind des Schnees, das von irgendwoher kommt! Er wächst umgeben von Liebe und Zuneigung bei einem alten, kinderlosen Bauernpaar auf

Italiano :

Camille è un bambino della neve, venuto da chissà dove! Cresce circondato da amore e affetto nella casa di una vecchia coppia di contadini senza figli

Espanol :

Camille es un niño de las nieves, ¡de quién sabe dónde! Crece rodeado de amor y cariño en casa de una pareja de ancianos campesinos sin hijos

