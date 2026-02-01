Spectacle conté Mon amie poulette par Yaida Jardines Croissy-sur-Seine
Spectacle conté Mon amie poulette par Yaida Jardines Croissy-sur-Seine jeudi 26 février 2026.
Spectacle conté Mon amie poulette par Yaida Jardines
Chateau Chanorier, 12 Grande rue, 78290 Croissy-sur-Seine Croissy-sur-Seine Yvelines
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-02-26 11:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Animation proposée au sein de l’exposition Mondo Minot ( sous la yourte)
.
Chateau Chanorier, 12 Grande rue, 78290 Croissy-sur-Seine Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France +33 9 72 27 93 82 chanorier@croissy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animation in the Mondo Minot exhibition (under the yurt)
L’événement Spectacle conté Mon amie poulette par Yaida Jardines Croissy-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil Départemental des Yvelines