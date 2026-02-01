Spectacle conté Mon amie poulette par Yaida Jardines Croissy-sur-Seine

Spectacle conté Mon amie poulette par Yaida Jardines

Chateau Chanorier, 12 Grande rue, 78290 Croissy-sur-Seine Croissy-sur-Seine Yvelines

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26 11:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Animation proposée au sein de l’exposition Mondo Minot ( sous la yourte)

.

English :

Animation in the Mondo Minot exhibition (under the yurt)

