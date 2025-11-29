Spectacle-conté Monsieur F Salle des Sabringots Sabres

Spectacle-conté Monsieur F

Début : 2025-12-10

Contes et légendes de la Grande Lande par Isabelle Loubère et Quitterie Duvignac.

Ce conte animé, dit en français et en gascon, retrace la vie de Félix Arnaudin croisant les bergers de la Grande Lande , le bécut, les fées, les sorcières, l’amour même. Cette histoire nous transporte tout en poésie dans un monde désormais figé dans le temps, mais encore bien vivant dans les imaginaires.

Durée 30 min environ

Pour les adultes et les enfants à partir de 4 ans

GRATUIT .

Salle des Sabringots Place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English :

Contes et légendes de la Grande Lande by Isabelle Loubère and Quitterie Duvignac.

This animated tale, told in French and Gascon, recounts the life of Félix Arnaudin

Running time: approx. 30 min

For adults and children aged 4 and over

FREE

