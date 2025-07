Spectacle conte Nant

« Le Chant des Kobo » conte illustré et musical créé par la Cie flottante

C’est l’histoire de Solstice, passionné·e par les oiseaux, qui perd la parole dans un feu de forêt. On raconte que les Kobö croisent son chemin dans les montagnes…

Cet été, la Cie flottante vous accueille en plein air dans différents villages d’Aveyron ! Laissez-vous conter Le Chant des Kobö, accompagné par les chants polyphoniques et le dessin grandeur nature.

Tous public Compagnie Flottante.

A 19h, dans le 1er jardin des Vernèdes (jardin privé de Rétro Movies)

Durée 45 min .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com

