« Dans les salons de Mme Roland les langues sont bien pendues, on murmure, on parle de la guerre ou de la paix… On y raconte que parfois il suffit d’une goutte de miel pour que le monde s’embrase ! On chuchote que quand les têtes tombent pendant la révolution, on rencontre des crânes qui causent entre eux. On parle aussi du sphinx de Tanis qui a traversé les âges et qui du haut de l’Arc de triomphe observe la folie des hommes et des rois. On prétend que lorsque le roi lion rugit, les animaux ont peur et que les Dragons sortent de leur gangue de pierre pour cracher du feu… »

Comédienne-conteuse et auteur, Constance Félix raconte les contes comme si c’était sa propre histoire, en les habitant corps et âme. Elle a découvert le conte par l’écriture et depuis n’a jamais cessé de faire couler son encre et de faire entendre sa voix. Depuis 25 ans, elle est conteuse au musée de la Musique à la Philharmonie. Elle conte également au Musée du Louvre, à la Saint Chapelle de Paris… Elle s’inspire de thèmes divers et variés tant il lui paraît évident que la vie, sous tous ces angles peut être traduite sous forme de conte. Elle a créé 1001 contes sur lequel on peut lire et écouter les contes qu’elle écrit.

Quand les pierres parlent, les récits s’animent ! Contes envoûtants, fictions inspirées et visites féeriques viennent réveiller l’Arc de triomphe comme vous ne l’avez jamais vu. Laissez vous embarquer dans une programmation mêlant art, légendes et création à l’occasion de l’événement Contes & Histoires à l’Arc de triomphe. Un programme à vivre en famille du 20 décembre 2025 au 3 janvier 2026.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Uniquement en français

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre

Dans le cadre de Contes & Histoires, un spectacle inédit vous attend à l’Arc de triomphe écrit et conté par Constance Félix.

Du samedi 27 décembre 2025 au lundi 29 décembre 2025 :

lundi, samedi, dimanche

de 10h00 à 11h00

gratuit sous condition

Adulte accompagnant : 16 euros

Gratuit – 18 ans, – 25 ans EU, personne en situation de handicap, autres gratuités (présentation d’un justificatif).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

