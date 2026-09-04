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Spectacle conté : « Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé – Festival La cour des contes Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

samedi 7 novembre 2026 · Centre Louis Aragon · Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Centre Louis Aragon
Adresse
1 rue Louis Aragon
Ville
26800 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif

Portes-lès-Valence

Spectacle conté : « Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé – Festival La cour des contes

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 11:00:00
fin : 2026-11-07 11:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Quelle heure est-il Madame Persil ? C’est l’heure Madame chou-fleur ! Qu’est-ce qu’on mange ? Des crapauds à grande bouche ! Pourquoi on doit se coucher ? Parce que c’est l’heure !
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Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65  mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

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English :

What time is it, Mrs. Persil? It’s time, Mrs. Cauliflower! What’s for dinner? Big-mouthed toads! Why do we have to go to bed? Because it’s time!

L’événement Spectacle conté : « Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé – Festival La cour des contes Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme

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