Spectacle conté : Quand souffle le vent du Nord » l’Automne » – Festival la cour des contes Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe
mercredi 21 octobre 2026 · Place de l'Europe · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Spectacle conté : Quand souffle le vent du Nord » l’Automne » – Festival la cour des contes
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 15:35:00
Date(s) :
2026-10-21
À l’automne, Grand-mère, de plus en plus courbée, transmet à Nicky ses souvenirs d’enfance. Elle lui apprend à écouter le vent du Nord, à entrer dans son souffle et à entendre les histoires qu’il murmure, pour mieux s’émerveiller.
.
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the fall, Grandma, whose back is growing increasingly hunched, shares her childhood memories with Nicky. She teaches him to listen to the north wind, to breathe in its breath, and to hear the stories it whispers, so he can marvel at the world even more.
L’événement Spectacle conté : Quand souffle le vent du Nord » l’Automne » – Festival la cour des contes Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Mours-Saint-Eusèbe (Drôme)
- Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré grande Rue Mours-Saint-Eusèbe 19 septembre 2026
- Visite guidée et découverte des collections/expos du Musée d’Art Sacré Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant l’église Notre Dame Mours-Saint-Eusèbe 19 septembre 2026
- Visite du Musée d’Art Sacré, Église Notre-Dame – Musée d’art sacré, Mours-Saint-Eusèbe 20 septembre 2026
- Soirée country Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe 14 novembre 2026
- Loto du BMX Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe 21 novembre 2026