Spectacle conté : Quand souffle le vent du Nord » l’Automne » – Festival la cour des contes Rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère
samedi 14 novembre 2026 · Rue Ninon Vallin · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Spectacle conté : Quand souffle le vent du Nord » l’Automne » – Festival la cour des contes
Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:30:00
fin : 2026-11-14 11:05:00
Date(s) :
2026-11-14
À l’automne, Grand-mère, de plus en plus courbée, transmet à Nicky ses souvenirs d’enfance. Elle lui apprend à écouter le vent du Nord, à entrer dans son souffle et à entendre les histoires qu’il murmure, pour mieux s’émerveiller.
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Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
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English :
In the fall, Grandma, whose back is growing increasingly hunched, shares her childhood memories with Nicky. She teaches him to listen to the north wind, to breathe in its breath, and to hear the stories it whispers, so he can marvel at the world even more.
L’événement Spectacle conté : Quand souffle le vent du Nord » l’Automne » – Festival la cour des contes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
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