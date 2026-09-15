Spectacle conté: Quand souffle le vent du Nord « L’Hiver » – Festival la Cour des Contes Rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Spectacle conté: Quand souffle le vent du Nord « L’Hiver » – Festival la Cour des Contes

Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 15:50:00

Date(s) :

2026-11-14

Nicky encaisse depuis longtemps les moqueries sur son physique. Mais un jour, son poing part tout seul. Exclue de l’école, elle doit être gardée. Son père refuse sa grand-mère, qu’il traite de sorcière. Furieuse, sa mère part avec elle dans un tourbillon.

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Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

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English :

Nicky has long put up with teasing about her appearance. But one day, her fist flies out on its own. Expelled from school, she has to be kept under lock and key. Her father refuses to let her grandmother take care of her, calling her a witch. Furious, her mother takes her on a whirlwind adventure.

L’événement Spectacle conté: Quand souffle le vent du Nord « L’Hiver » – Festival la Cour des Contes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme