Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes

Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Une belle histoire sur la différence et l’exclusion. Une ode à la tolérance. D’après l’album Rosa Lune et les loups de Magali Le Huche.

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Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

A beautiful story about difference and exclusion. An ode to tolerance. Based on the picture book *Rosa Lune et les loups* by Magali Le Huche.

L’événement Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme