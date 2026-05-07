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Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg Valence

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand - Latour Maubourg · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque François Mitterrand - Latour Maubourg
Adresse
26, place Latour Maubourg
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes

Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Une belle histoire sur la différence et l’exclusion. Une ode à la tolérance. D’après l’album Rosa Lune et les loups de Magali Le Huche.
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Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70  mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

A beautiful story about difference and exclusion. An ode to tolerance. Based on the picture book *Rosa Lune et les loups* by Magali Le Huche.

L’événement Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme

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