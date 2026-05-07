Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg Valence
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand - Latour Maubourg · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes
Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Une belle histoire sur la différence et l’exclusion. Une ode à la tolérance. D’après l’album Rosa Lune et les loups de Magali Le Huche.
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Médiathèque François Mitterrand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
A beautiful story about difference and exclusion. An ode to tolerance. Based on the picture book *Rosa Lune et les loups* by Magali Le Huche.
L’événement Spectacle conté : Rosa Lune – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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