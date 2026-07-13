Informations pratiques

Remoray-Boujeons

Spectacle conte & son

Maison du patrimoine Remoray-Boujeons Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 21:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Laissez vous bercer par la magie des contes aborigènes, la vibration du didgeridoo et d’autres instruments insolites.

Pour votre confort, amenez vos tapis, plaids, coussins, bandeau pour les yeux… et embarquez dans votre propre voyage. .

Maison du patrimoine Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 22 29 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle conte & son

L’événement Spectacle conte & son Remoray-Boujeons a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS