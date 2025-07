Spectacle-conte « Zorro » et atelier « Raconter des histoires en famille » camping les prés « Chez Camille » Le Petit Vaux Montmaur

Spectacle-conte « Zorro » et atelier « Raconter des histoires en famille » Vendredi 18 juillet, 18h00, 21h00 camping les prés « Chez Camille » Le Petit Vaux Hautes-Alpes

Condition de participation : voir camping 06 03 94 87 76

Début : 2025-07-18T18:00:00 – 2025-07-18T20:00:00

Fin : 2025-07-18T21:00:00 – 2025-07-18T22:00:00

18h : atelier « Raconter des histores en famille »

Atelier de 2h pour enfants, ados et parents.

Cet atelier propose des jeux collectifs pour stimuler son imaginaire, exprimer avec son corps et construire des histoires à plusieurs. Souvenirs, rumeurs, jeu de mots, détournement de contes, tout est bon pour s’évader dans le récit ! Et le mélange des âges apporte toujours une grande richesse aux échanges.

—

21h : représentation « Zorro »

Qui ne connaît pas Zorro ? Ce vengeur masqué, rusé comme un renard, qui défend les faibles, humilie les puissants, et fait cabrer son cheval noir tout en haut d’une montagne sur fond d’éclair dans la nuit.

Quelle classe ! Quel panache ! Le seul super héros qui n’a pas de pouvoir magique !

Mais ce Zorro a t’il vraiment existé ? Et si oui, quelle a été son enfance ? Comment et pourquoi est-il devenu Zorro ?

Ce conte au ton léger, au rythme endiablé, va vous transporter dans la Californie du XVIIIe siècle par le seul pouvoir des mots. Et vous suivrez au plus près les aventures des deux amis Diego et Bernardo qui transforment la peur en courage.

camping les prés « Chez Camille » Le Petit Vaux 05400 Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

©Rémi Petit / Cloé Deleris