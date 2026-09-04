Spectacle contée : Les petites escapades – Festival La cour des contes Médiathèque de Valence Sud Valence
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque de Valence Sud · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle contée : Les petites escapades – Festival La cour des contes
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 10:30:00
fin : 2026-12-02 10:30:00
Date(s) :
2026-12-02
Laissez-vous surprendre ! Nos deux conteurs proposent de vous faire découvrir leurs contes préférés, classiques ou moins classiques, revisités à leur manière. Parfois la petite aventure rejoint la grande…
.
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be surprised! Our two storytellers invite you to discover their favorite tales—some classic, some less so—reimagined in their own unique way. Sometimes a small adventure leads to a big one…
L’événement Spectacle contée : Les petites escapades – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Journée conviviale au Relais du Bois Valence 16 septembre 2026
- Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence 16 septembre 2026
- Match de handball VDHB vs Ivry allée Auguste Jamet Valence 17 septembre 2026
- Ciné-débat Vivant parmis les vivants Cinéma Le Navire Valence 17 septembre 2026
- Rallye Architecture Début XXe, Fontaine monumentale, Valence 18 septembre 2026