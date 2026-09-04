Spectacle contée : Les petites escapades – Festival La cour des contes Médiathèque de Valence Sud Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle contée : Les petites escapades – Festival La cour des contes

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 10:30:00

fin : 2026-12-02 10:30:00

Date(s) :

2026-12-02

Laissez-vous surprendre ! Nos deux conteurs proposent de vous faire découvrir leurs contes préférés, classiques ou moins classiques, revisités à leur manière. Parfois la petite aventure rejoint la grande…

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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

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English :

Let yourself be surprised! Our two storytellers invite you to discover their favorite tales—some classic, some less so—reimagined in their own unique way. Sometimes a small adventure leads to a big one…

L’événement Spectacle contée : Les petites escapades – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme